В Египте отменили празднование Нового года из-за всплеска коронавируса

23 декабря, 2020, 17:29

Правительство Египта запретило проведение праздничных мероприятий по случаю Нового года в связи с ростом заболеваемости COVID-19

Об этом сообщает Daily Star.

"Не будет никаких новогодних празднований или собраний в связи с карантинными мерами, принятыми в рамках борьбы с коронавирусом", - заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули.

Суточный показатель заражений коронавирусом в Египте в последние недели неуклонно растет. На данный момент официально зарегистрировано более 127 тысяч случаев инфицирования, в том числе более 7 100 смертей.

Низкий уровень тестирования населения на COVID-19 вызывает опасения по поводу того, что большинство случаев болезни остается неучтенным.

В штабе по борьбе с коронавирусом при Минздраве Египта допустили, что число зараженных в стране как минимум в 10 раз выше, чем говорится в официальной статистике.

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