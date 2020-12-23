В Бразилии обнаружили новый штамм коронавируса
23 декабря, 2020, 10:32
Новый штамм коронавируса обнаружили в Бразилии
Об этом пишет местное издание O Globo со ссылкой на исследование Национальной научно-вычислительной лаборатории.
Анализ данных проводился совместно с Лабораторией молекулярной вирусологии.
Первые случаи зафиксировали в штате Рио-де-Жанейро. У ученых пока нет доказательств, что мутация опаснее или агрессивная "старого" штамма COVID-19.
Бразилия находится на третьем месте в мире по количеству инфицированных за все время пандемии. На данный момент в стране было зафиксировано более 7,3 млн случаев заражения, почти 190 тыс из них летальные.
- 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил , что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.
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