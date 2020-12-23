В Бразилии обнаружили новый штамм коронавируса

23 декабря, 2020, 10:32

Новый штамм коронавируса обнаружили в Бразилии

Об этом пишет местное издание O Globo со ссылкой на исследование Национальной научно-вычислительной лаборатории.

Анализ данных проводился совместно с Лабораторией молекулярной вирусологии.

Первые случаи зафиксировали в штате Рио-де-Жанейро. У ученых пока нет доказательств, что мутация опаснее или агрессивная "старого" штамма COVID-19.

Бразилия находится на третьем месте в мире по количеству инфицированных за все время пандемии. На данный момент в стране было зафиксировано более 7,3 млн случаев заражения, почти 190 тыс из них летальные.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил , что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

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