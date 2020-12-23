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Espreso.tvОбществоВ Бразилии обнаружили новый штамм коронавируса

В Бразилии обнаружили новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса обнаружили в Бразилии

Об этом пишет местное издание O Globo со ссылкой на исследование Национальной научно-вычислительной лаборатории.

Анализ данных проводился совместно с Лабораторией молекулярной вирусологии.

Первые случаи зафиксировали в штате Рио-де-Жанейро. У ученых пока нет доказательств, что мутация опаснее или агрессивная "старого" штамма COVID-19.

Бразилия находится на третьем месте в мире по количеству инфицированных за все время пандемии. На данный момент в стране было зафиксировано более 7,3 млн случаев заражения, почти 190 тыс из них летальные.

  • 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил , что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

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