Усик рассказал, что сделает с Тайсоном в случае встречи

23 декабря, 2020, 12:21

Украинский боксер Александр Усик заявил, что отклонит предложение провести поединок против легендарного американца Майка Тайсона

Об этом сообщает The Sun .

По словам Усика ему даже не приходила в голову идея о бое с 54-летним Тайсоном.

"Я не думаю, что подрался бы с Майком Тайсоном. Я бы скорее по-дружески его обнял. Что касается того, продолжу ли я драться до 54 лет, то это произойдет, если захочет Бог. Однако каждый должен реально оценивать себя, чтобы видеть , может ли он драться или нет ", - сказал Усик.

По его мнению, Тайсон снова начал боксировать, поскольку ему стало скучно.

"Человеку необходимо что-то, что он делает с любовью к этому делу. Если Тайсон взялся за старое, то я считаю, что это хорошо, поскольку он фантастически выглядит, потерял много веса и счастлив. Так почему бы и нет?" - спросил Усик.

Напомним, 29 ноября Майк Тайсон и Рой Джонс свели вничью выставочный бой.

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