Укрзализныця продлила утреннюю электричку Житомир-Фастов до Киева

23 декабря, 2020, 15:40

С 23 декабря Укрзализныця продлила утреннюю электричку Житомир-Фастов и вечерний пригородный поезд Фастов-Житомир до Киева

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"С 23 декабря 2020 года вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов: пригородный поезд № 7030 Житомир - Киев ежедневно отправляться из Житомира утром в 05:10 и прибывать в Киев в 8:54", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в обратном направлении также ежедневно будет курсировать поезд № 7037 Киев - Житомир, который будет отправляться из столицы в 18:43 и прибывать в Житомир в 22:19.

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