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Espreso.tvОбществоУкраинский МИД уберет всю технику Huawei из своих зданий, - заместитель госсекретаря США

Украинский МИД уберет всю технику Huawei из своих зданий, - заместитель госсекретаря США


фото: reuters
По результатам встречи заместителя главы Госдепа США и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля было объявлено об изъятии техники Huawei с МИД Украины

Об этом заместитель госсекретаря США Кот Креч сообщил по итогам встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, передает " Укринформ ".

"Министерство иностранных дел решило убрать все оборудование Huawei из своих зданий, этого примера придерживались и несколько других правительственных учреждений", - отметил американский чиновник Госдепа.

Креч отметил, что украинская власть недавно отказалась сотрудничать с Huawei в проект создания "умного города", отдав предпочтение американской Cisco.

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"Это - мудрые решения", - добавил заместитель госсекретаря США.

Также он отметил, что Украина выразила заинтересованность во вступлении в поддерживаемой США инициативе "Чистая сеть", участники которой для информационной безопасности отказываются от использования услуг китайских телекоммуникационных компаний в развитии сетей 5G связи.

"Украина понимает, что стоит на кону", - подчеркнул Креч.

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