Украинский МИД уберет всю технику Huawei из своих зданий, - заместитель госсекретаря США
Об этом заместитель госсекретаря США Кот Креч сообщил по итогам встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, передает " Укринформ ".
"Министерство иностранных дел решило убрать все оборудование Huawei из своих зданий, этого примера придерживались и несколько других правительственных учреждений", - отметил американский чиновник Госдепа.
Креч отметил, что украинская власть недавно отказалась сотрудничать с Huawei в проект создания "умного города", отдав предпочтение американской Cisco.
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"Это - мудрые решения", - добавил заместитель госсекретаря США.
Также он отметил, что Украина выразила заинтересованность во вступлении в поддерживаемой США инициативе "Чистая сеть", участники которой для информационной безопасности отказываются от использования услуг китайских телекоммуникационных компаний в развитии сетей 5G связи.
"Украина понимает, что стоит на кону", - подчеркнул Креч.
- Напомним, власти США обвиняют компанию Huawei в шпионаже в пользу китайских властей. В связи с этим Huawei пригрозили отключить от программного обеспечения США и полупроводников, необходимых для производства продуктов компании.
- 16 мая Министерство торговли США добавило продукцию китайской компании Huawei и 70 аффилированных с ней компаний в черный список.
- 20 мая корпорация Google и компании Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc. приостановили сотрудничество с Huawei.
- Выполняя решение правительства США, компания Microsoft также прекращает сотрудничество с китайской компанией Huawei .
- Впоследствии китайская компания Huawei подала в суд с требованием признать неконституционной часть закона о национальной безопасности США, через какую компанию внесли в черный список.
- Через торговую войну США с Китаем будущие телефоны Huawei потеряют доступ к новым версиям Android , патчей безопасности и других популярных сервисов, в частности, Google Play Store, Gmai и YouTube.
- Впоследствии правительство США отсрочил санкции против Huawei .
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