Украинское бюро Интерпола предупредило генеральный секретариат организации о провокации от РФ в отношении Маркива, - МВД

23 декабря, 2020, 20:25

Украинское бюро Интерпола направило информацию в генеральный секретариат Интерпола о возможной провокации России по обвинению нацгвардейца Виталия Маркива в убийстве и объявлении его якобы в международный розыск

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как отмечается 11 декабря украинское бюро Интерпола направило генеральному секретариату информацию о возможной попытке использования информационной системы Интерпола в отношении Маркива.

"В штаб-квартиру Интерпола сообщалось, что обнародование в открытых источниках информации о намерении Следственного Комитета РФ объявить старшего сержанта НГУ Виталия Маркива в международный розыск с использованием инструментов Интерпола противоречит ст. 3 Устава организации и нарушает правила обработки информации, поскольку обвинения Виталия Маркива являются необоснованными и политически ангажированными", - сообщили в МВД.

Генеральный секретариат подтвердил получение сообщение от Украины.

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Так, Аваков отметил, что Нацполиция мониторит информацию по так называемому делу Маркива и превентивно направила в Интерпол соответствующее предупреждение о российской провокации.

"Попытки путинского режима организовать фейковое дело в отношении нацгвардейца Виталия Маркива уже провалились в суде Италии, теперь он пытается использовать инструменты Интерпола. Однако, Интерпол - серьезная международная организация, которая не допускает таких дешевых провокаций. Единственное, чего добился Следственный комитет РФ - Виталий Маркив пока не сможет путешествовать по Золотому кольцу России. Но так будет не всегда!", - подчеркнул министр.

Напомним, что РФ обвиняет Маркива в убийстве российского гражданина Андрея Миронова и итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли.

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