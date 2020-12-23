Украинку Бех-Романчук признали лучшей легкоатлеткой мира

23 декабря, 2020, 14:49

Украинка Марина Бех-Романчук стала лучшей легкоатлеткой мира в прыжках в длину по версии журнала Track & Field

Об этом сообщает Track & Field .

Авторитетное издание поставило Марину Бех-Романчук на первое место среди прыгуний в длину.

Украинка в 2020 году одержала две победы на этапах Бриллиантовой лиги, выиграла общий зачет Всемирного легкоатлетического тура и обновила личный рекорд - 6,96 м.

В топ-3 в своих дисциплинах по версии Track & Field попали еще три украинца. Ярослава Магучих и Юлия Левченко в прыжках в высоту уступили только россиянке Марии Ласицкене, а Алина Шух стала второй в рейтинге лучших многоборок года.

Напомним, 14 сентября Марина Бех-Романчук стала победительницей турнира ISTAF в Берлине .

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