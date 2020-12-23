Украине нужно 40 млн доз вакцины от коронавируса, - Ляшко

23 декабря, 2020, 19:06

Украина рассчитывает на 40 млн доз вакцины от COVID-19, чтобы привить 23 млн граждан по плану вакцинации

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Радио НВ .

"Нам нужно охватить 23 млн населения. Я понимаю, что для этого нам надо будет 40 млн доз", - сказал Ляшко.

Он сказал, что Минздрав начинает подготовку кабинетов прививки и мобильных бригад.

"У нас прописано до I квартала 2022 года - за этот период мы готовы и сможем [с помощью] возможностей наших медицинских работников, логистических [мощностей] охватить прививками 23 млн населения", - сказал он.

Напомним, 22 декабря Министерство здравоохранения утвердило план вакцинации населения от COVID-19.