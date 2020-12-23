Украина предлагает США разработать проект соглашения об оборонном сотрудничестве, - ОП

23 декабря, 2020, 22:13

Заместитель главы Офиса президента Роман Машовец на встрече с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин предложил разработать проект двустороннего соглашения об оборонном сотрудничестве

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Что касается дольшейшего сотрудничества, то заместитель руководителя Офиса Президента предложил начать разработку проекта двустороннего рамочного соглашения об оборонном сотрудничестве", - говорится в сообщении.

По мнению Машовца, документ должен охватить все направления украинского-американского взаимодействия в сфере:

реформы системы кадровой политики,

развития боевых возможностей ВСУ

обеспечения и вооружения войск,

реформирования оборонно-промышленного комплекса,

подготовки воинских подразделений

военного образования, науки и развития оборонных технологий

лечения и реабилитации раненых военнослужащих,

социальной защиты ветеранов, военнослужащих и членов их семей,

взаимного участия в международных форматах сотрудничества.

Квин подчеркнула важность присоединения Украины к Программе расширенных возможностей НАТО. Она подтвердила готовность США продолжить оказание помощи для развития оборонных возможностей.