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Украина предлагает США разработать проект соглашения об оборонном сотрудничестве, - ОП

Заместитель главы Офиса президента Роман Машовец на встрече с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин предложил разработать проект двустороннего соглашения об оборонном сотрудничестве

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Что касается дольшейшего сотрудничества, то заместитель руководителя Офиса Президента предложил начать разработку проекта двустороннего рамочного соглашения об оборонном сотрудничестве", - говорится в сообщении.

По мнению Машовца, документ должен охватить все направления украинского-американского взаимодействия в сфере:

  • реформы системы кадровой политики,
  • развития боевых возможностей ВСУ
  • обеспечения и вооружения войск,
  • реформирования оборонно-промышленного комплекса,
  • подготовки воинских подразделений
  • военного образования, науки и развития оборонных технологий
  • лечения и реабилитации раненых военнослужащих,
  • социальной защиты ветеранов, военнослужащих и членов их семей,
  • взаимного участия в международных форматах сотрудничества.

Квин подчеркнула важность присоединения Украины к Программе расширенных возможностей НАТО. Она подтвердила готовность США продолжить оказание помощи для развития оборонных возможностей.

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