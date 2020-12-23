Украина предлагает США разработать проект соглашения об оборонном сотрудничестве, - ОП
23 декабря, 2020, 22:13
Заместитель главы Офиса президента Роман Машовец на встрече с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин предложил разработать проект двустороннего соглашения об оборонном сотрудничестве
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Что касается дольшейшего сотрудничества, то заместитель руководителя Офиса Президента предложил начать разработку проекта двустороннего рамочного соглашения об оборонном сотрудничестве", - говорится в сообщении.
По мнению Машовца, документ должен охватить все направления украинского-американского взаимодействия в сфере:
- реформы системы кадровой политики,
- развития боевых возможностей ВСУ
- обеспечения и вооружения войск,
- реформирования оборонно-промышленного комплекса,
- подготовки воинских подразделений
- военного образования, науки и развития оборонных технологий
- лечения и реабилитации раненых военнослужащих,
- социальной защиты ветеранов, военнослужащих и членов их семей,
- взаимного участия в международных форматах сотрудничества.
Квин подчеркнула важность присоединения Украины к Программе расширенных возможностей НАТО. Она подтвердила готовность США продолжить оказание помощи для развития оборонных возможностей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb