Украина отреагировала на обвинения Россией украинского нацгвардейца Маркива в убийстве

23 декабря, 2020, 15:42

В МВД Украины ответили на обвинения Россией украинской нацгвардейца Виталия Маркива в убийстве

Об этом сообщил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в Facebook.

"Хотя МВД Украины и не позволит использовать для политически мотивированного преследования механизмы Интерпола, все равно Виталию придется не выезжать пока за границу", - написал он.

По его словам, это очередное свидетельство причастности именно России к информационно-психологической операции с уголовно-судебным преследованием украинца.