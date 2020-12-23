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Украина отреагировала на обвинения Россией украинского нацгвардейца Маркива в убийстве


фото: reuters
В МВД Украины ответили на обвинения Россией украинской нацгвардейца Виталия Маркива в убийстве

Об этом сообщил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в Facebook.

"Хотя МВД Украины и не позволит использовать для политически мотивированного преследования механизмы Интерпола, все равно Виталию придется не выезжать пока за границу", - написал он.

По его словам, это очередное свидетельство причастности именно России к информационно-психологической операции с уголовно-судебным преследованием украинца.

"Логическая связь напрочь отсутствует, ведь именно после выстрелов боевиков в свою сторону журналисты и начали бежать прятаться, что является естественной реакцией человека. И свидетели рассказывают, что зафиксировано экспертно и закреплено следственным путем Национальной полицией Украины, что выстрелы из стрелкового оружия осуществлялись с близкого расстояния 100-200 м, что соответствует местоположению именно боевиков возле железнодорожного переезда, а не наших солдат сил АТО, которые были на горе Карачун за более чем 1700 м. а когда журналисты с таксистом Кошманом и свидетелем Толстым скрылись на дне рва, похоже, именно террористы Гиркина их и накрыли прицельно минами в убежище потому что видели, куда они побежали", - пояснил Шевченко.

  • Напомним, что РФ обвиняет Маркива в убийстве российского гражданина Андрея Миронова и итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли.

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