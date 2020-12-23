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Espreso.tvМирТурция направила 60 военных в Азербайджан в рамках договоренностей по Карабаху

Турция направила 60 военных в Азербайджан в рамках договоренностей по Карабаху

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Турция направила в Азербайджан 60 военных в рамках договоренностей о создании центра по контролю за ситуацией в Нагорном Карабахе

Об этом он сообщил в эфире телеканала NTV, передает " РБК-Украина ".

"Срок пребывания военных в Азербайджане турецкая сторона обсудит с Россией", - сказал Акар.

По словам министра, контролировать поддержания перемирия в Нагорном Карабахе будут от 30 до 60 турецких военнослужащих.

  • Напомним, бои в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года. Армия Азербайджана сломала оборону армян на южном театре боевых действий, овладела всем границу между непризнанной Нагорно-Карабахской республикой и Ираном по реке Аракс и начала наступать в направлении Лачинского коридора, соединяющего столицу НКР Ханкенди (армянской - Степанакерт) и собственно Армению. Заняв Шушу армия Азербайджана получила прямой выход на Ханкенди и приблизилась к полному отвоевания своей признанной международным сообществом территории.
  • В полночь 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании соглашения о прекращении огня с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
  • 14 ноября официальный Ереван заявил, что во время войны в Нагорном Карабахе погибли по меньшей мере 2317 армянских военных .

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