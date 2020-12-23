Турция направила 60 военных в Азербайджан в рамках договоренностей по Карабаху
23 декабря, 2020, 08:56
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Турция направила в Азербайджан 60 военных в рамках договоренностей о создании центра по контролю за ситуацией в Нагорном Карабахе
Об этом он сообщил в эфире телеканала NTV, передает " РБК-Украина ".
"Срок пребывания военных в Азербайджане турецкая сторона обсудит с Россией", - сказал Акар.
По словам министра, контролировать поддержания перемирия в Нагорном Карабахе будут от 30 до 60 турецких военнослужащих.
- Напомним, бои в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года. Армия Азербайджана сломала оборону армян на южном театре боевых действий, овладела всем границу между непризнанной Нагорно-Карабахской республикой и Ираном по реке Аракс и начала наступать в направлении Лачинского коридора, соединяющего столицу НКР Ханкенди (армянской - Степанакерт) и собственно Армению. Заняв Шушу армия Азербайджана получила прямой выход на Ханкенди и приблизилась к полному отвоевания своей признанной международным сообществом территории.
- В полночь 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании соглашения о прекращении огня с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
- 14 ноября официальный Ереван заявил, что во время войны в Нагорном Карабахе погибли по меньшей мере 2317 армянских военных .
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