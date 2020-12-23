Трамп ветировал военный бюджет США на 2021 год с военной помощью Украине и санкциями против РФ
23 декабря, 2020, 23:00
Президент США Дональд Трамп наложил вето на проект военного бюджета страны на 2021 год
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC .
Бюджет предусматривал выделение военной помощи Украине, а также новые санкции против РФ.
Поскольку проект поддержали в Конгрессе, то конгрессмены, как отмечает телеканал, могут преодолеть вето Трампа. Конгресс снова должен проголосовать за этот бюджет.
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