Трамп ветировал военный бюджет США на 2021 год с военной помощью Украине и санкциями против РФ

23 декабря, 2020, 23:00

Президент США Дональд Трамп наложил вето на проект военного бюджета страны на 2021 год

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC .

Бюджет предусматривал выделение военной помощи Украине, а также новые санкции против РФ.

Поскольку проект поддержали в Конгрессе, то конгрессмены, как отмечает телеканал, могут преодолеть вето Трампа. Конгресс снова должен проголосовать за этот бюджет.

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