Трамп помиловал осужденных по делу о российском вмешательстве в выборы

23 декабря, 2020, 10:27

Президент США Дональд Трамп помиловал 15 человек, среди которых два фигуранта дела о российском вмешательстве в американские выборы 2016 года

"Помилование поможет исправить ошибки, допущенные командой (спецпрокурора Роберта) Мюллера относительно многих людей", - сообщает пресс-служба Белого дома.

Среди помилованных бывший советник предвыборного штаба Трампа Джордж Пападопулос.

В 2018 году в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который изучал возможные связи президента Трампа с Кремлем и вероятное вмешательство Москвы в американские выборы 2016 года, Пападополуса был признан виновным в даче ложных показаний следователям ФБР и осуждены.

Трамп помиловал Алекса ван дер Цваан - зятя российского миллиардера Германа Хана. Цваан также фигурировал в расследовании о российском вмешательстве в американские выборы и в феврале 2018 года признал свою вину в даче ложных показаний.

25 ноября Трамп помиловал своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. В декабре 2017 Флинн признал, что, не имея соответствующих полномочий, обсуждал по телефону с тогдашним послом РФ в США Сергеем Кисляком санкции Вашингтона против ряда российских частных лиц и компаний, а затем дал ФБР ложные показания о содержании этого разговора.

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