The Ring назвал лучший боксерский бой 2020 года

23 декабря, 2020, 20:13

Авторитетное издание The Ring признало бой между американцем Хосе Сепедой и белорусом Иваном Баранчиком лучшим в 2020 году

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на The Ring.

Победа в номинации "Бой года" досталась поединку Сепеда - Баранчик, который состоялся в ночь с 3 на 4 октября в американском Лас-Вегасе.

В бою было зафиксировано 8 нокдаунов и один нокаут - Хосе Сепеда одержал победу над Иваном Баранчиком в 5-м раунде и завоевал пояс WBC (Всемирного боксерского совета) Silver в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

The Ring признало Тайсона Фьюри и Теофимо Лопеса лучшими боксерами года.