Свыше 20 млн грн убытков: ГБР сообщил чиновнику ВСУ о подозрении в растрате на закупках квартир
23 декабря, 2020, 21:09
Следователи сообщили о подозрении экс-начальнику Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ в растрате чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах
Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.
По предварительной информации, чиновник в 2018 году во время подачи заявки на конкурс по закупке 63 квартир искусственно завысил стоимость за 1 квадратный метр для города Харькова.
В ГБР добавили, во время заключения договоров была завышена предельная стоимость.
"В результате таких действий более 20 млн грн уплачены безосновательно", - говорится в сообщении.
Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
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