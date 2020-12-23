Свыше 20 млн грн убытков: ГБР сообщил чиновнику ВСУ о подозрении в растрате на закупках квартир

23 декабря, 2020, 21:09

Следователи сообщили о подозрении экс-начальнику Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ в растрате чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах

Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

По предварительной информации, чиновник в 2018 году во время подачи заявки на конкурс по закупке 63 квартир искусственно завысил стоимость за 1 квадратный метр для города Харькова.

В ГБР добавили, во время заключения договоров была завышена предельная стоимость.

"В результате таких действий более 20 млн грн уплачены безосновательно", - говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.