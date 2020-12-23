Суд разрешил выйти под залог майору военно-медицинской академии, который пьяным сбил трех курсанток

23 декабря, 2020, 17:28

Шевченковский суд Киева разрешил майору Украинской военно-медицинской академии Владимиру Холодному, который пьяным сбил трех курсанток, выйти из-под стражи под залог

Об этом сообщает Судебный репортер .

Отмечается, что во время заседание 23 декабря суд исследовал письменные доказательства обвинения, в частности результаты судебно-медицинских экспертиз о пострадавших девушках.

Так, во время избрания майору Холодном пресечения прокурорка настаивала на содержании его под стражей.

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В свою очередь, адвокат потерпевших заявил, что в случае освобождения Холодного из-под стражи есть риск его воздействия на потерпевших через других сотрудников академии, где учатся девушки.

Обвиняемый отметил, что признает свою вину и готов нести наказание, но не согласен с гражданским иском о возмещении военному госпиталю 249 тыс. грн на лечение девушек.

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Как отмечается, суд принял решение оставить Холодного под стражей на 60 суток и дал возможность выйти на свободу под залог суммой 168 тыс. грн. В этом случае он обязан сдать паспорт для выезда за границу, прибывать к прокурору и в суд, воздерживаться от общения со свидетелями и потерпевшими.

Напомним, в воинской части по улице Зоологическая, 4а в Киеве, Toyota Prius переехал трех курсанток.

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