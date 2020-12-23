Суд освободил от ответственности за государственную измену военного ВМС, завербованного ФСБ

23 декабря, 2020, 16:15

Военная контрразведка СБУ разоблачила агента ФСБ - военного Военно-морских сил, который был завербован во время визита в оккупированный Крым

Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

Оперативники установили, что он во время поездки в Крым был завербован ФСБ путем шантажа и психологического давления.

Ему дали задание по сбору информации военного характера и общественно-политической обстановки на юге Украины.

Псля возвращения на контролируемую территорию военнослужащий добровольно сообщил о своей вербовке,

Приморский районный суд Одессы признал его виновным в подготовке к госизмене в форме шпионажа и освободил от уголовной ответственности.