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Espreso.tvОбществоСуд дал 10 лет тюрьмы мужчине, захватившему заложников в отделении Укрпочты в Харькове

Суд дал 10 лет тюрьмы мужчине, захватившему заложников в отделении Укрпочты в Харькове

Районный суд Харькова назначил 10 лет лишения свободы мужчине, который захватил и удерживал заложников в отделении Укрпочты

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, 30 декабря 2017 года мужчина зашел в отделение Укрпочты, где находились трое работников и шесть посетителей, среди них - двое детей.
 
Мужчина сообщил, что это захват, заблокировал двери отделения и показал предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.
 
Он угрожал взорвать устройство. Мужчина выдвигал требования об освобождении из-под стражи человека, имя которого не называл.
В тот же день заложники были освобождены.

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