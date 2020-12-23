Суд дал 10 лет тюрьмы мужчине, захватившему заложников в отделении Укрпочты в Харькове

23 декабря, 2020, 20:54

Районный суд Харькова назначил 10 лет лишения свободы мужчине, который захватил и удерживал заложников в отделении Укрпочты

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, 30 декабря 2017 года мужчина зашел в отделение Укрпочты, где находились трое работников и шесть посетителей, среди них - двое детей.

Мужчина сообщил, что это захват, заблокировал двери отделения и показал предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.

Он угрожал взорвать устройство. Мужчина выдвигал требования об освобождении из-под стражи человека, имя которого не называл.

В тот же день заложники были освобождены.