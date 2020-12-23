Стало известно, когда состоится следующий бой Ломаченко

23 декабря, 2020, 18:03

Украинский боксер Василий Ломаченко планирует провести бой весной 2021-го года

Об этом сообщает BoxingScene

После поражения от Теофимо Лопеса Ломаченко перенес операцию на плече и сейчас восстанавливается от повреждения. К полноценной тренировочной работе украинец планирует вернуться в январе, а следующий бой хочет провести в апреле или мае. Имя и весовая категория соперника не сообщаются.

Василий Ломаченко сейчас выступает в легком весе (до 61,2 кг), где он в октябре проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира американцу Теофимо Лопесу.

23 декабря стало известно, что Василий Ломаченко принял принципиальное решение изменить весовую категорию.

23 декабря менеджер Ломаченко Эгис Климас заявил, что команда украинского боксера не может ничего сделать, чтобы заставить американца Теофимо Лопеса провести реванш.

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