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Espreso.tvСпортСтало известно, когда состоится следующий бой Ломаченко

Стало известно, когда состоится следующий бой Ломаченко


фото: Getty Images
Украинский боксер Василий Ломаченко планирует провести бой весной 2021-го года

Об этом сообщает BoxingScene

После поражения от Теофимо Лопеса Ломаченко перенес операцию на плече и сейчас восстанавливается от повреждения. К полноценной тренировочной работе украинец планирует вернуться в январе, а следующий бой хочет провести в апреле или мае. Имя и весовая категория соперника не сообщаются.

Василий Ломаченко сейчас выступает в легком весе (до 61,2 кг), где он в октябре проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира американцу Теофимо Лопесу.

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