Стало известно, когда состоится следующий бой Ломаченко
23 декабря, 2020, 18:03
Украинский боксер Василий Ломаченко планирует провести бой весной 2021-го года
Об этом сообщает BoxingScene
После поражения от Теофимо Лопеса Ломаченко перенес операцию на плече и сейчас восстанавливается от повреждения. К полноценной тренировочной работе украинец планирует вернуться в январе, а следующий бой хочет провести в апреле или мае. Имя и весовая категория соперника не сообщаются.
Василий Ломаченко сейчас выступает в легком весе (до 61,2 кг), где он в октябре проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира американцу Теофимо Лопесу.
- 23 декабря стало известно, что Василий Ломаченко принял принципиальное решение изменить весовую категорию.
- 23 декабря менеджер Ломаченко Эгис Климас заявил, что команда украинского боксера не может ничего сделать, чтобы заставить американца Теофимо Лопеса провести реванш.
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