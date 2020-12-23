США ввели санкции против белорусского ЦИК и ОМОНа
23 декабря, 2020, 18:05
Соединенные Штаты Америки ввели санкции против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко
Об этом говорится на сайте Министерства финансов США.
Под ограничения попали: заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич, Центральная избирательная комиссия Беларуси, спецподразделение Комитета госбезопасности "Альфа", Главное управление внутренних дел Минского горисполкома (милиция Минска) и минское подразделение ОМОНа.
Напомним, 17 декабря ЕС утвердил третий пакет санкций против белорусского режима с целью стабилизации ситуации в стране после президентских выборов в августе.
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