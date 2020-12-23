Следком России обвинил Маркива в убийстве

Об этом сообщается на сайте Следкома России.

"Вынесено постановление о предъявлении обвинения Маркивым в совершении преступления, предусмотренного п.п." е "," ж "," л "ч. 2 ст. 105 УК РФ, ответственность за которое предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Маркива объявлено в международный розыск, по ходатайству следствия судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу ", - говорится в сообщении.

По версии российского следствия, Маркив 25 мая 2014 года в Славянском (Донецкая область) якобы передал командованию для нанесения артиллерийского удара координаты российского гражданина Андрея Миронова, итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и французского журналиста Уильяма Рогуелона.

Следственный комитет утверждает, что они направлялись в направлении железнодорожного переезда поселка Андреевка и Маркив якобы открыл огонь из автомата Калашникова, чтобы помешать им покинуть местность к артиллерийскому обстрелу.

"В результате спровоцированного Маркивым артиллерийский удара Миронов и Роккелли погибли, а Рогуелон получил ранения", - говорится в сообщении следом РФ.

Напомним, Виталий Маркив отбывал наказание в итальянской тюрьме после осуждения его судом первой инстанции к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве в зоне АТО итальянского корреспондента Андреа Рокелле.

До приговора суда Маркив находился под стражей с 30 июня 2017 года.

3 ноября в апелляционном суде присяжных Милана состоялось заседание по рассмотрению жалобы на приговор Маркивым. По результатам рассмотрения жалобы суд полностью оправдал украинца.

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