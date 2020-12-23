Сенцов: хотелось бы, чтобы похороны Кернеса был окончательными похоронами "совка" в Украине

23 декабря, 2020, 16:37

Режиссер и экс-узник Кремля Олег Сенцов заявил, что для окончательных похорон "совка" в Украине необходимо еще много похорон

Об этом он написал в своем Facebook.

"Очень бы хотелось, чтобы похороны Кернеса были окончательными похоронами совка в нашей стране, но для этого надо еще много похорон", - написал режиссер.

Напомним, что городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнения коронавируса.

Кернеса похоронят на почетной аллее одного из харьковских кладбищ.

В честь умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса в городе планируют назвать проспект и станцию метро, а также установить ему памятник.

21 декабря в Харькове приземлился борт с телом умершего мэра Геннадия Кернеса.

23 декабря Кернеса похоронили.