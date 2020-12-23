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Espreso.tvОбществоСенцов: хотелось бы, чтобы похороны Кернеса был окончательными похоронами "совка" в Украине

Сенцов: хотелось бы, чтобы похороны Кернеса был окончательными похоронами "совка" в Украине

Режиссер и экс-узник Кремля Олег Сенцов заявил, что для окончательных похорон "совка" в Украине необходимо еще много похорон

Об этом он написал в своем Facebook.

"Очень бы хотелось, чтобы похороны Кернеса были окончательными похоронами совка в нашей стране, но для этого надо еще много похорон", - написал режиссер.

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