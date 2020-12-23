Семья Кернеса в суде будет настаивать на реабилитации покойного по делу о похищении активистов Евромайдана

Об этом заявил после церемонии прощания адвокат Кернеса Александр Гунченко, передает Укринформ .

"В сети распространяются слухи о якобы закрытии 24 декабря в Киевском райсуде Полтавы слушаний по делу против Кернеса о событиях в январе 2014 года в Харькове в связи со смертью обвиняемого. Это ложная информация. Семья и адвокаты Кернеса возражают против закрытия дела в связи со смертью Кернеса, потому что это не является реабилитирующим основанием для выводов", - отметил Гунченко.

Адвокат подчеркнул, что семья и сторона защиты Кернеса будут настаивать на суде по его реабилитации:

"Должно быть полное оправдание и реабилитация, как, например, по делам о репрессированных".

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