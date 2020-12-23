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Самый дорогой полузащитник мира подписал новый контракт с "Манчестер Сити"


фото: Getty Images
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне подписал новый контракт с английским клубом

Об этом сообщает The Gurdian.

Новое соглашение между Де Брюйне и "Манчестер Сити" рассчитано до лета 2025 года. Финансовые условия контракта не сообщаются. Бельгиец принял решение остаться в Англии после того, как главный тренер Хосеп Гвардиола также подписал новый контракт с "горожанами".

Кевин Де Брюйне выступает за "Манчестер Сити" с 2015 года. В этом сезоне 29-летний хавбек провел 16 матчей, забил 2 мяча и отдал 11 результативных передач.

Ориентировочная трансферная стоимость бельгийца составляет 120 млн евро. Де Брюйне является самым дорогим полузащитником мира.

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