Самый дорогой полузащитник мира подписал новый контракт с "Манчестер Сити"
23 декабря, 2020, 18:44
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне подписал новый контракт с английским клубом
Об этом сообщает The Gurdian.
Новое соглашение между Де Брюйне и "Манчестер Сити" рассчитано до лета 2025 года. Финансовые условия контракта не сообщаются. Бельгиец принял решение остаться в Англии после того, как главный тренер Хосеп Гвардиола также подписал новый контракт с "горожанами".
Кевин Де Брюйне выступает за "Манчестер Сити" с 2015 года. В этом сезоне 29-летний хавбек провел 16 матчей, забил 2 мяча и отдал 11 результативных передач.
Ориентировочная трансферная стоимость бельгийца составляет 120 млн евро. Де Брюйне является самым дорогим полузащитником мира.
- 30 июля Кевин Де Брюйне был признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии Профессиональной футбольной ассоциации.
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