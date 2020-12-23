Самый дорогой полузащитник мира подписал новый контракт с "Манчестер Сити"

23 декабря, 2020, 18:44

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне подписал новый контракт с английским клубом

Об этом сообщает The Gurdian.

Новое соглашение между Де Брюйне и "Манчестер Сити" рассчитано до лета 2025 года. Финансовые условия контракта не сообщаются. Бельгиец принял решение остаться в Англии после того, как главный тренер Хосеп Гвардиола также подписал новый контракт с "горожанами".

Кевин Де Брюйне выступает за "Манчестер Сити" с 2015 года. В этом сезоне 29-летний хавбек провел 16 матчей, забил 2 мяча и отдал 11 результативных передач.

Ориентировочная трансферная стоимость бельгийца составляет 120 млн евро. Де Брюйне является самым дорогим полузащитником мира.

30 июля Кевин Де Брюйне был признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии Профессиональной футбольной ассоциации.