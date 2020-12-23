С 1 января вводятся новые акцизные марки на табак и электронные сигареты

23 декабря, 2020, 16:06

С 1 января вводятся новые акцизные марки для табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах украинского и импортного производства

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, бизнес сможет заблаговременно получить акцизные марки нового образца и подготовиться к реализации табачной продукции по новым правилам. Территориальные органы Государственной налоговой службы получили более 216 млн штук марок нового образца, заказанных производителями.

В пресс-службе напомнили, что по новым нормам если на акцизных марках сигарет, папирос и сигарилл, произведенных с 1 января 2021 года, не указано количество штук в пачке или упаковке, то они будут считаться не маркироваными.

Отмечается, что такие новации позволят усилить борьбу с незаконным оборотом подакцизных товаров и станут одним из рычагов в борьбе с фальсифицированной, контрафактной и контабандною продукцией.