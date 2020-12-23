"Интер" выставил на трансфер звездного футболиста

23 декабря, 2020, 21:02

Миланский "Интер" выставил на трансфер полузащитника Кристиана Эриксена

Об этом сообщает в twitter авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

"Да, я могу подтвердить, что Эриксен выставлен на трансфер. Он покинет команду в январе. Он не вписывается в наши планы, у него возникли сложности в "Интере". Думаю, что трансфер Кристиана - правильное решение", - сказал генеральный директор "Интера" Беппе Маротта.

На счету Кристиана Эриксена 12 матчей и 0 результативных действий в этом сезоне, главный тренер "Интера" Антонио Конте выпускает датчанина на футбольное поле в основном на замену.

Ориентировочная трансферная стоимость Эриксена составляет 50 млн евро. 28-летний датчанин перешел в итальянский чемпионат в январе 2020 года из лондонского "Тоттенхэма" за 20 млн.