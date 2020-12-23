"Интер" выставил на трансфер звездного футболиста
Об этом сообщает в twitter авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
"Да, я могу подтвердить, что Эриксен выставлен на трансфер. Он покинет команду в январе. Он не вписывается в наши планы, у него возникли сложности в "Интере". Думаю, что трансфер Кристиана - правильное решение", - сказал генеральный директор "Интера" Беппе Маротта.
На счету Кристиана Эриксена 12 матчей и 0 результативных действий в этом сезоне, главный тренер "Интера" Антонио Конте выпускает датчанина на футбольное поле в основном на замену.
Ориентировочная трансферная стоимость Эриксена составляет 50 млн евро. 28-летний датчанин перешел в итальянский чемпионат в январе 2020 года из лондонского "Тоттенхэма" за 20 млн.
December 23, 2020
- В январе 2020 года полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен стал игроком миланского "Интера" .
- 28 июля стало известно, что "Интер" готов продать Эриксена .
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