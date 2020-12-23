"Интер" победил "Верону" и вышел на первое место чемпионата Италии

23 декабря, 2020, 21:27

В 14-м туре Серии А миланский "Интер" победил "Верону" со счетом 1:2

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Первый гол во встрече был забит на 52-й минуте встречи, его автором стал аргентинский форвард "Интера" Лаутаро Мартинес.

"Вероне" удалось сравнять счет через несколько минут благодаря голу Ивана Илича. Однако игроки "Интера" оказались сегодня сильнее. Центрбэк Милан Шкриняр поразил ворота веронцев на 69-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата Италии "Интер" вышел на первое место и имеет отрыв от "Милана" в виде двух баллов. Однако у "россонери" один матч в запасе. В 21:45 команда Стефано Пиола встретится с римским "Лацио".

Чемпионат Италии

14-й тур

23 декабря

"Верона" - "Интер" 1:2

Голы: Илич, 63 - Мартинес, 52, Шкриняр, 69

Напомним, 20 декабря португальский нападающий "Милана" Рафаэль Леау забил на 7-й секунде в ворота "Сассуоло" самый быстрый гол в истории Серии А и помог своей команде удержать лидерство.

22 декабря в 14-м туре чемпионата Италии по футболу "Ювентус" проиграл в Турине "Фиорентине" со счетом 0:3.

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