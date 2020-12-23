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Espreso.tvСпорт"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Сток Сити" и вышел в полуфинал Кубка английской лиги

"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Сток Сити" и вышел в полуфинал Кубка английской лиги


фото: Getty Images
В четвертьфинальном матче Кубка английской лиги лондонский "Тоттенхэм" победил "Сток Сити" со счетом 1:3

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На 22-й минуте Гарет Бэйл вывел вперед и обеспечил своей команде преимущество. В начале второго тайма "Сток Сити" удалось сравнять - отличился Джордан Томпсон.

После пропущенного мяча футболистам "Тоттенхэма" удалось собраться и вновь выйти вперед. Сначала отличился Бен Дэвис, а точку во встрече поставил Кейн.

Кубок английской лиги

Четвертьфинал

23 декабря

"Сток Сити" - "Тоттенхэм" 1:3

Голы: Томпсон, 53 - Бэйл, 22 Дэвис, 70, Кейн, 81

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