"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Сток Сити" и вышел в полуфинал Кубка английской лиги

23 декабря, 2020, 21:20

В четвертьфинальном матче Кубка английской лиги лондонский "Тоттенхэм" победил "Сток Сити" со счетом 1:3

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На 22-й минуте Гарет Бэйл вывел вперед и обеспечил своей команде преимущество. В начале второго тайма "Сток Сити" удалось сравнять - отличился Джордан Томпсон.

После пропущенного мяча футболистам "Тоттенхэма" удалось собраться и вновь выйти вперед. Сначала отличился Бен Дэвис, а точку во встрече поставил Кейн.

Кубок английской лиги

Четвертьфинал

23 декабря

"Сток Сити" - "Тоттенхэм" 1:3

Голы: Томпсон, 53 - Бэйл, 22 Дэвис, 70, Кейн, 81

22 декабря украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко отдал результативную передачу в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги.

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