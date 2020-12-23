"Опираться на интеллект": Бутусов о первом совете Тарану на будущей должности советника

23 декабря, 2020, 15:05

Журналист, главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов, которого готовятся назначить советником министра обороны, заявил, что первый совет для Андрея Тарана - опираться на интеллект

Об этом он сказал в прямом эфире программы Главное, передает Еспресо.Захид.

"Первый совет министру будет - опираться на интеллект и всестороннее изучение тех сфер, в которых принимаются решения. Потому что у нас, к сожалению, многие решения принимаются исключительно на эмоциях, без стратегической перспективы, без рассмотрения вопроса во всей совокупности факторов, которых на самом деле решение власти нуждаются", - сказал журналист.

Он также добавил, что уже получил подтверждение от Министерства обороны о назначении и сейчас занимается сбором и оформлением документов.

Напомним, 22 декабря Министерство обороны Украины заявило, что журналист Юрий Бутусов станет советником министра Андрея Тарана на общественных началах.

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