"Манчестер Юнайтед" победил "Эвертон" и вышел в полуфинал Кубка английской лиги

23 декабря, 2020, 23:59

В четвертьфинальном матче Кубка английской лиги "Манчестер Юнайтед" победил "Эвертон" со счетом 0: 2

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Два мячи за "Манчестер Юнайтед" забили Эдинсон Кавани и Энтони Марсьяль. Первый гол был забит на 88-й минуте, а второй на 96-й.

МЮ стал последним полуфиналистом Кубка английской лиги. Ранее в финальный квартет попали "Тоттенхэм", "Брентфорд" и "Манчестер Сити".

Кубок английской лиги

Четвертьфинал

23 декабря

"Эвертон" - "Манчестер Юнайтед" 0: 2

Голы: Кавани, 88, Марсьяль, 90 + 6

22 декабря украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко отдал результативную передачу в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги.

23 декабря в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги лондонский "Тоттенхэм" победил "Сток Сити" со счетом 1: 3.

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