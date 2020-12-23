"Манчестер Юнайтед" победил "Эвертон" и вышел в полуфинал Кубка английской лиги
23 декабря, 2020, 23:59
В четвертьфинальном матче Кубка английской лиги "Манчестер Юнайтед" победил "Эвертон" со счетом 0: 2
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Два мячи за "Манчестер Юнайтед" забили Эдинсон Кавани и Энтони Марсьяль. Первый гол был забит на 88-й минуте, а второй на 96-й.
МЮ стал последним полуфиналистом Кубка английской лиги. Ранее в финальный квартет попали "Тоттенхэм", "Брентфорд" и "Манчестер Сити".
Кубок английской лиги
Четвертьфинал
23 декабря
"Эвертон" - "Манчестер Юнайтед" 0: 2
Голы: Кавани, 88, Марсьяль, 90 + 6
- 22 декабря украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко отдал результативную передачу в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги.
- 23 декабря в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги лондонский "Тоттенхэм" победил "Сток Сити" со счетом 1: 3.
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