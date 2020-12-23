"Как можно было говорить, что лучше проиграть Суперкубок, чем играть как" Динамо "от защиты?" - Сергей Ковалец в "Футбольном формате"

23 декабря, 2020, 12:46

Заслуженный тренер Украины и эксперт программы "Футбольный формат" на канале "Еспресо" Сергей Ковалец оценил выступление донецкого "Шахтера" в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2020/2021.

Об этом он заявил в программе "Футбольный формат" на Еспресо.TV .

"В последнем туре группового этапа Лиги Чемпионов" Интер "в матче против" Шахтера "был фаворитом. Если бы итальянцы выиграли, то" Шахтер "вообще бы не вышел из группы и занял последнее место. Но мне показалось, что" Интер "боялся горняков и "Шахтер" мог немного смелее сыграть в плане атаке. По этому поводу мне вспомнились слова одного из тренеров "Шахтера" после матча на Суперкубок Украины, когда "Динамо" переиграло донецкий клуб в начале нынешнего сезона. Там были такие слова, что " с такой защитной игрой, которую показали динамовцы, лучше проиграть Суперкубок ". И мне уже тогда подумалось - есть стратегия, есть свой план на игру. Если я слабее, у меня должна быть стратегия и организация игры, схема. Не проиграть 0: 7 или 0: 8, это же глупый человек будет. И как так можно было говорить, что лучше проиграть Суперкубок, чем играть как "Динамо" от защиты? Но мы видели, что Луиш Каштру здорово построил игру против "Реала" в Киеве именно от защиты, когда они выбежали в контратаку, и в итоге выиграли 2: 0. Так и с "и нтером "они также сыграли от защиты. Только сильный клуб, сильный тренер может понимать - если я слабее, я буду играть в свою игру ".

Сергей Ковалец считает, что тактика и стратегия - важнейшие в футболе.

"Вот есть" Мерседес ", а есть" Жигули ". Две машины едут, но мы же понимаем, как они едут. Надо правильно оценить свои возможности. Луиш Каштру как раз в матче с" Интером "и правильно оценил возможности команды, своего развития , своей стратегии. и при небольшом фарта "Шахтер" мог выйти в плей-офф Лиги Чемпионов с первого места. есть набор тактик, есть игроки в команде, и если ты правильно задаешь свою схему, то ты достигаешь результата ", - сказал Сергей Ковалец в эфире программы "Футбольный Формат".

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