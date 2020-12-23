"Есть все основания": представитель Зеленского в КСУ заявил, что закон о люстрации могут признать неконституционным

23 декабря, 2020, 21:45

Представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский считает, что суду необходимо признать закон о люстрации неконституционным

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Я думаю, что правильный вариант, чтобы КСУ наконец решил вопрос о конституционности закона об очищении власти, и, по моему убеждению, есть все основания, чтобы признать его не соответствующим Конституции", - сказал Вениславский.

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Он добавил, что после такого решения Рада должна внести законодательные изменения относительно люстрации.