23 декабря, 2020, 21:44

Киевское "Динамо" получило лицензию для запуска телеканала в Украине и за рубежом

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на телеграмм канал "Шах и Шах".

Уже начиная с 2021 года на телеканале "FC Dinamo Kyiv TV" можно будет посмотреть аналитические и новостные программы, пред- и послематчевые включения и комментарии, интервью с футболистами, тренерами, руководством и сотрудниками клуба, ретро-матчи киевского "Динамо", а также ролики, обзоры и другие программы.

С февраля начнутся трансляции матчей первой, молодежной, юношеских команд "Динамо". Также на канале будут транслироваться другие спортивные события и художественные фильмы на спортивную тематику.

Дистрибуцией телеканала "FC Dynamo Kyiv TV" будет заниматься компания "Поверхность Инвест". Вещание будет вестись на русском и украинском языках.

13 февраля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал "Шахтеру" лицензию на кабельное вещание клубного телеканала FCSD.