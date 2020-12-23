"Динамо" получило лицензию для запуска телеканала
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на телеграмм канал "Шах и Шах".
Уже начиная с 2021 года на телеканале "FC Dinamo Kyiv TV" можно будет посмотреть аналитические и новостные программы, пред- и послематчевые включения и комментарии, интервью с футболистами, тренерами, руководством и сотрудниками клуба, ретро-матчи киевского "Динамо", а также ролики, обзоры и другие программы.
С февраля начнутся трансляции матчей первой, молодежной, юношеских команд "Динамо". Также на канале будут транслироваться другие спортивные события и художественные фильмы на спортивную тематику.
Дистрибуцией телеканала "FC Dynamo Kyiv TV" будет заниматься компания "Поверхность Инвест". Вещание будет вестись на русском и украинском языках.
- 13 февраля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал "Шахтеру" лицензию на кабельное вещание клубного телеканала FCSD.
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