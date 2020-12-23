Путин и Макрон обсудили нормандский формат, но о саммите говорить рано, - Песков

23 декабря, 2020, 14:32

Президент России Владимир Путин обсудил нормандский формат по урегулированию на Донбассе с президентом Франции Эммануэлем Макроном

Однако о сроках саммита "нормандской четверки" говорить пока не приходится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

По его словам, прежде чем обсуждать сроки нового саммита, надо подтвердить реализацию договоренности встречи в Париже 9 декабря 2019 года.

"Это тему предметно обсуждали (в разговоре президентов России и Франции накануне, - ред.), Но перед тем, как говорить о сроках, надо все-таки инвентаризировать реализацию тех договоренностей, которые в Париже были достигнуты, и в этом плане пока похвастаться сильно ничем ", - добавил Песков.

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