Промышленное производство с началу 2020 года сократилось на 6%, - Госстат

23 декабря, 2020, 16:59

Промышленное производство в Украине в январе-ноябре 2020 года сократилось на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, в январе-ноябре 2020 года, по сравнению с январем-ноябрем 2019 года, промышленное производство в Украине сократилось на 6,2%.

В частности, в добывающей промышленности и разработке карьеров спад составил 5,8%, перерабатывающей - 7,8%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - 3,1%.

В Госстате также отметили, что в ноябре 2020 года объем промышленного производства сократился на 0,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. При этом по сравнению с октябрем 2020 года промышленное производство в сентябре увеличилось на 1,1%.

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