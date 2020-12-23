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Espreso.tvСпортПромоутер Ломаченко назвал его оправдания после поражения от Лопеса тупыми

Промоутер Ломаченко назвал его оправдания после поражения от Лопеса тупыми


фото: Getty images
Промоутер Боб Арум, представляющий интересы Василия Ломаченко, назвал его оправдания после поражения от Теофимо Лопеса тупыми

Об этом сообщает Fightnews.info .

Арум сравнил Василия Ломаченко с Деонтейом Уайлдером, который не мог признать справедливость своего поражения в бою против Тайсона Фьюри.

"Комментарии Ломаченко такие же тупые, как и те, которые давал Уайлдер по поводу поражения Тайсону Фьюри. Мол, Фьюри чем-то набил перчатки, а его собственный угол отравил ему воду. Это смешно. Проблема всех сейчас заключается в том, что когда президент США несет чушь каждый раз, когда открывает рот, и обычно в этих словах нет ни капли правды, всем кажется, что у них есть лицензия на изобретение собственных конспирологических теорий. Считаю, что эти комментарии были абсолютно неуместными. когда я поговорю с Ломаченко , то скажу ему это", - сказал Боб Арум.

18 октября Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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