Промоутер Ломаченко назвал его оправдания после поражения от Лопеса тупыми

23 декабря, 2020, 16:55

Промоутер Боб Арум, представляющий интересы Василия Ломаченко, назвал его оправдания после поражения от Теофимо Лопеса тупыми

Об этом сообщает Fightnews.info .

Арум сравнил Василия Ломаченко с Деонтейом Уайлдером, который не мог признать справедливость своего поражения в бою против Тайсона Фьюри.

"Комментарии Ломаченко такие же тупые, как и те, которые давал Уайлдер по поводу поражения Тайсону Фьюри. Мол, Фьюри чем-то набил перчатки, а его собственный угол отравил ему воду. Это смешно. Проблема всех сейчас заключается в том, что когда президент США несет чушь каждый раз, когда открывает рот, и обычно в этих словах нет ни капли правды, всем кажется, что у них есть лицензия на изобретение собственных конспирологических теорий. Считаю, что эти комментарии были абсолютно неуместными. когда я поговорю с Ломаченко , то скажу ему это", - сказал Боб Арум.

18 октября Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

23 декабря стало известно, что Василий Ломаченко принял принципиальное решение изменить весовую категорию.

23 декабря менеджер Ломаченко Эгис Климас заявил, что команда украинского боксера не может ничего сделать, чтобы заставить американца Теофимо Лопеса провести реванш.

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