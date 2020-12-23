Промоутер Ломаченко назвал его оправдания после поражения от Лопеса тупыми
Об этом сообщает Fightnews.info .
Арум сравнил Василия Ломаченко с Деонтейом Уайлдером, который не мог признать справедливость своего поражения в бою против Тайсона Фьюри.
"Комментарии Ломаченко такие же тупые, как и те, которые давал Уайлдер по поводу поражения Тайсону Фьюри. Мол, Фьюри чем-то набил перчатки, а его собственный угол отравил ему воду. Это смешно. Проблема всех сейчас заключается в том, что когда президент США несет чушь каждый раз, когда открывает рот, и обычно в этих словах нет ни капли правды, всем кажется, что у них есть лицензия на изобретение собственных конспирологических теорий. Считаю, что эти комментарии были абсолютно неуместными. когда я поговорю с Ломаченко , то скажу ему это", - сказал Боб Арум.
18 октября Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- 23 декабря стало известно, что Василий Ломаченко принял принципиальное решение изменить весовую категорию.
- 23 декабря менеджер Ломаченко Эгис Климас заявил, что команда украинского боксера не может ничего сделать, чтобы заставить американца Теофимо Лопеса провести реванш.
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