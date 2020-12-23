Премьер Молдовы объявил об отставке всего правительства

23 декабря, 2020, 11:25

Премьер-министр Ион Кику 23 декабря заявил, что выступает с предложением об уходе в отставку правительства

Об этом сообщает NewsMaker .

Как отметил Кику, он надеется, что процедура отставки правительства и премьер-министра будет проведена в кратчайшие сроки.

По словам Кику, главной целью руководства страны сейчас роспуске парламента. И одним из способов роспуска парламента является отставка правительства.

"В этих условиях мы сегодня обсудили, и я предложил мою отставку и отставку правительства", - сказал Кику.

Кику отметил, что сегодня обсудит с действующим президентом дальнейшую работу действующего правительства.

"Хочу поблагодарить в первую очередь всех граждан, которые в этот сложный год проявляли понимание, работали, способствовали тому, чтобы Молдова преодолела этот сложный период", - сказал Кику. Он также поблагодарил своих коллег за то, что они много работали, чтобы решить проблемы граждан и страны в целом.

Партия Санду "Действие и солидарность" требовала отставку правительства еще в начале декабря.

Напомним, 3 декабря парламент Молдовы, большинство в котором имеют "Партия социалистов" действующего президента Игоря Додона и "Шор", одобрил ряд противоречивых законопроектив, в частности - о лишении президента контроля над Службой информации и безопасности, ограничит полномочия Маи Санду, и, предварительно - о предоставлении официального статуса русскому языку и возвращения разрешения на трансляцию российских программ.

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