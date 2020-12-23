Правительство утвердило концепцию экономического развития Донбасса

23 декабря, 2020, 15:15

Кабинет министров одобрил концепцию экономического развития Донетчины и Луганщины

Соответствующее решение приняли во время заседания 23 декабря.

Правительство поддержало концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей.

"Эти территории требуют дополнительных стимулов, которые создадут привлекательную площадку для привлечения инвестиций. В частности, речь идет о развитии в направлении реального сектора экономики, индустриализации, развития критической инфраструктуры и логистики и др. Это основа для экономического восстановления территорий. Концепция будет положена в основу соответствующей стратегии" , - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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