Правительство утвердило концепцию экономического развития Донбасса
23 декабря, 2020, 15:15
Кабинет министров одобрил концепцию экономического развития Донетчины и Луганщины
Соответствующее решение приняли во время заседания 23 декабря.
Правительство поддержало концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей.
"Эти территории требуют дополнительных стимулов, которые создадут привлекательную площадку для привлечения инвестиций. В частности, речь идет о развитии в направлении реального сектора экономики, индустриализации, развития критической инфраструктуры и логистики и др. Это основа для экономического восстановления территорий. Концепция будет положена в основу соответствующей стратегии" , - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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