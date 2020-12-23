Правительство упростило оформление вида на жительство в Украине для белорусских айтишников

23 декабря, 2020, 14:55

Кабинет министров упростил оформление вида на жительство для белорусских ІТ-специалистов и сократил срок их рассмотрения до трех рабочих дней

Об этом премьер-министр Украины написал в Telegram.

"Поддержали решение, которое позволяет белорусским предпринимателям, специалистам в области ІТ и инноваций и членам их семей одновременно с разрешением на иммиграцию подавать обращение по вида на жительство", - написал Шмыгаль.

Кроме того, по его словам, процедура рассмотрения и получения таких удостоверений будет осуществляться в сокращенных срок - за три рабочих дня.