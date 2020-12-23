Правительство упростило оформление вида на жительство в Украине для белорусских айтишников
23 декабря, 2020, 14:55
Кабинет министров упростил оформление вида на жительство для белорусских ІТ-специалистов и сократил срок их рассмотрения до трех рабочих дней
Об этом премьер-министр Украины написал в Telegram.
"Поддержали решение, которое позволяет белорусским предпринимателям, специалистам в области ІТ и инноваций и членам их семей одновременно с разрешением на иммиграцию подавать обращение по вида на жительство", - написал Шмыгаль.
Кроме того, по его словам, процедура рассмотрения и получения таких удостоверений будет осуществляться в сокращенных срок - за три рабочих дня.
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