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Правительство упростило оформление вида на жительство в Украине для белорусских айтишников


фото: ukrinform
Кабинет министров упростил оформление вида на жительство для белорусских ІТ-специалистов и сократил срок их рассмотрения до трех рабочих дней

Об этом премьер-министр Украины написал в Telegram.

"Поддержали решение, которое позволяет белорусским предпринимателям, специалистам в области ІТ и инноваций и членам их семей одновременно с разрешением на иммиграцию подавать обращение по вида на жительство", - написал Шмыгаль.

Кроме того, по его словам, процедура рассмотрения и получения таких удостоверений будет осуществляться в сокращенных срок - за три рабочих дня.

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