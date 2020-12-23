Появилось интерактивное пособие по истории Украины ХХ века, материалы для которого собирали дети

23 декабря, 2020, 10:00

Учителя и ученики старших классов получили новое электронное пособие "Как работать с советским прошлым на уроках истории", предназначенное для углубленного изучения советского периода истории Украины с точки зрения повседневности и жизнь обычных людей

Книга размещена по этой ссылке.

Особенностью издания является привлечение к его созданию школьной молодежи, которая в рамках конкурса ученических проектов "Советское прошлое: (пере) осмысление истории", собирала свидетельства очевидцев в своих общинах. Пособие предлагает читателю 7 тематических блоков:

"Советское государство и человек в нем";

"Образовательная система";

"История и память о будущем";

"Традиционная религиозность vs советская квазирелигия";

"Социально-экономическое повседневности советского человека";

"Досуг советских граждан";

"Проявления несогласия. Сопротивление системе".

"Мы не оставляем учителей один на один с источниками по советской истории, много нюансов которых могут быть непонятными и будут такими, зато мы помещаем эти источники в исторический и тематический контекст, подаем примеры исследований, и, наконец, отсылаем к богатой критической литературе на украинском языке ", - говорит координатор проекта, историк, Андрей Ферт.

В каждой теме сначала приводится объяснение от профессиональных историков, затем идут выдержки из исторических источников и собраны подростками рассказы очевидцев.

На фото: учебный семинар для учителей истории о советском прошлом в школе в Киеве

Перейдя по QR-коду в рубрике "Ученические проекты" можно узнать о тех, кто именно и где работал над определенным исследованиям.

Кроме того, параграфы содержат вопросы для обсуждения, вопросы для работы с источниками и задания для самостоятельной исследовательской работы.

Над текстом пособия работала ряд авторов под научным руководством Натальи Шлихты, историка, кандидата наук ( "Киево-Могилянская академия").

Конкурс "Советское прошлое: (пере) осмысления истории" проходил в 2019-2020 годах и был частью международного проекта, который совместно проводили украинское представительство образовательной сети DVV International и Всеукраинская ассоциация учителей истории "Нова доба" при поддержке Министерства иностранных дел Германии.

На фото: ученик Пирятинский школы # 4 берет интервью для своего исследования об образовании в советское время

Для участия в конкурсе в целом было подано 290 работ-проектов. Полевые исследования проводились около 1500 молодыми людьми в возрасте 14-18 лет.

В состав жюри входили известные украинские историки - Георгий Касьянов, Ярослав Грицак, Татьяна Себта, Оксана Кись и Наталья Шлихта.

Итоги конкурса, как и сами конкурсные работы, находятся на официальном сайте конкурса.