Польша должна восстановить мемориал с первоначальной надписью на могиле УПА на горе Монастыр, - посол Дещица

23 декабря, 2020, 21:29

На братской могиле УПА на горе Монастыр в Польше мемориальную плиту нужно восстановить в первоначальном виде

Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица в интервью Укринформу.

"На мемориальной плите братской могилы УПА должна быть восстановлена первоначальная надпись с перечнем фамилий похороненных людей. Польская сторона понимает, что надо отдать должное похороненным там людям, как и мы считаем, что надо почтить память людей, которые пока не имеют своих могил в Украине", - отметил Дещица.

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По его убеждению, если удастся достичь результатов по решению вопроса монастыря, то это будет "хорошим шагом в направлении и других вопросов, которые имеем в повестке дня в исторической плоскости наших двусторонних отношений".