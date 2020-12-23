Оккупанты на Донбассе девять раз за сутки нарушили "перемирие"

23 декабря, 2020, 07:56

22 декабря в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российско-оккупационные войска снова использовали запрещено вооружение и применили неподалеку Водяного, что на Приазовье, артсистемы 122-го калибра.

На этом же направлении враг еще несколько раз открывал огонь, но уже из гранатометов различных систем и совершил дистанционное минирование местности минами ПОМ-2 в количестве 8 единиц с помощью ПКМ-1.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» неподалеку Луганского и Южного вооруженные формирования России применили минометы 120-го и 82-го калибра. А у Южного - вели огонь еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь или ранений среди украинских военных нет. С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.