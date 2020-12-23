Новый глава МИД Литвы назвал "дьявольскими соблазнами" предложения наладить отношения с Россией

23 декабря, 2020, 16:23

Новый министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что не нужно даже пытаться наладить отношения с Россией, и все подобные предложения являются "дьявольскими соблазнами"

Об этом сообщает LRT.

Отвечая на вопрос, может ли он представить, что отношения с Россией могут быть нормальными в кратко- и среднесрочной перспективе, Ландсбергис сказал:

"Это улица с односторонним движением. Отношения с Россией сейчас в руках российского режима. И это не только литовский вопрос. Моя принципиальная позиция - это государство, которое терроризирует своих соседей, оккупирует территории, нарушая суверенитет, вмешиваясь в выборы, распространяя фейковые новости и делая это почти в военном порядке", - сказал он.

По мнению министра, Россия - это не государство, которое желает хороших отношений с кем-то.

"По моему мнению, здесь не стоит рассчитывать на какие-либо изменения в их политике. Только когда Россия решит, что хочет быть настоящим международным игроком, тогда отношения с другими государствами, в частности Литвой, у России изменится", - сказал он.

Министр добавил, что каждый призыв к перезагрузке отношений сейчас играет на руку российской стороне.

"Все больше становится международных игроков, которые говорят: давайте попробуем перезагрузку. Я имею в виду после Крыма и Украины. Каждый новый призыв к перезагрузке сейчас играет на руку российской стороне с ее военной агрессией. Это легитимизирует ее действия, легитимизирует ее, как это называет сама Россия, сферу интересов ", - сказал он.

Ландсбергис считает, что в отношении России "не нужно допускать иллюзии и наивность".

"Это может случаться и с нами... Я иногда слышу это от бизнеса, связанного с Россией, что отношения можно было бы улучшить... Я думаю, что нужно не сдаваться. Это такие дьявольские искушения", - сказал он.

Новый глава МИД Литвы является лидером правой консервативной партии "Союз Отечества - Литовские христианские демократы" и бывшим депутатом Европарламента, в котором входил в "Европейскую народную партию" и активно поддерживал Украину, в частности в вопросе санкций против РФ за ее агрессию.

Его дед - Витаутас Ландсбергис - широко известный в Литве и за ее пределами как один из ключевых оппонентов советского режима и один из главных инициаторов восстановления независимости Литвы, первый спикер Государственной Думы независимой Литвы.

Ландсбергис заменил на посту Линаса Линкявичюса, который покинул пост после 8 лет службы.

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