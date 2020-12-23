Новые штаммы коронавируса могут выявлять уже существующие тесты, - ВОЗ

23 декабря, 2020, 20:51

Тесты на антиген и экспресс-тесты могут выявлять новые мутации коронавируса

Об этом заявил старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Франк Конингс во время заседания организации, передает РБК-Украина.

Он отметил, что существующие тесты на коронавирус, даже экспресс-тесты, позволяют выявить новую мутацию вируса Sars-Cov-2, который вызывает заболевания COVID-19.

"В принципе, мы все еще можем обнаружить сам вирус с помощью молекулярных тестов, и, судя по недавним новостям, даже тесты на антиген или экспресс-тесты все еще работают с этими новыми вариантами", - отметил Конингс.

Напомним, 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

Впоследствии, в Великобритании обнаружили еще два новых штамма коронавируса. Их завезли из ЮАР.

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