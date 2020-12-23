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Espreso.tvСпортНОК обнародовал размер призовых украинцев за медали Олимпиады-2020

НОК обнародовал размер призовых украинцев за медали Олимпиады-2020


фото: Getty Imagrs
Призовые суммы для украинских спортсменов на Олимпиаде-2020 будут на том же уровне, что и на Играх-2016

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал Ассоциации спортивных журналистов Украины.

Обладатель золотой медали получит $125 тыc., серебра - $80 тыс., бронзы - $55 тыс. Эти суммы аналогичные призовым, которые были на летней Олимпиаде-2016 в Рио.

Олимпиада-2020 должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса в мире.

Теперь открытие Олимпийских игр планируется на 23 июля 2021 года, а Паралимпийских игр - на 24 июля.

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