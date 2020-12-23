НОК обнародовал размер призовых украинцев за медали Олимпиады-2020
23 декабря, 2020, 17:15
Призовые суммы для украинских спортсменов на Олимпиаде-2020 будут на том же уровне, что и на Играх-2016
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал Ассоциации спортивных журналистов Украины.
Обладатель золотой медали получит $125 тыc., серебра - $80 тыс., бронзы - $55 тыс. Эти суммы аналогичные призовым, которые были на летней Олимпиаде-2016 в Рио.
Олимпиада-2020 должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса в мире.
Теперь открытие Олимпийских игр планируется на 23 июля 2021 года, а Паралимпийских игр - на 24 июля.
- 21 мая президент МОК Томас Бах заявил, что если Олимпиаду в Токио не удастся провести в 2021 году, она будет вообще отменена.
- 15 июня кандидат в губернаторы Токио Таро Ямамото заявил, что одним из главных пунктов его программы станет отмена Олимпийских игр.
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