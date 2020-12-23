Непогода в Украине: в результате ДТП погибли 13 человек, травмированы - 64

23 декабря, 2020, 19:21

По состоянию на вечер, 23 декабря, в Украине из-за неблагоприятных погодных условий произошли 1 049 дорожно-транспортных происшествий

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украина в Facebook.

По состоянию на 18:00 23 декабря на территории Украины зафиксировали уже 1 049 аварий, в результате которых 13 человек погибли и 64 были травмированы.

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В свою очередь, на территории Киева - всего 278, из которых три сообщения о ДТП с погибшими и/или травмированными, в результате чего 3 человека травмированы.

Снег и статистика ДТП * Обновлено по состоянию на 18:00 ч на территории Украины - всего 1049, из которых 56 сообщений о ... Опубликовано Алексей Белошицкой Среда, 23 декабря 2020 г.

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