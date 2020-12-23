Не знаю, что может заставить избирателя во второй раз проголосовать за Зеленского, - Рахманин

23 декабря, 2020, 08:57

Об этом Рахманин заявил в интервью " Украинской правде ".

"Жизнь непредсказуема, жизнь волнующея. Украина с этой точки зрения очень удивительная страна, здесь может быть практически что угодно. Здесь даже Зеленский может стать президентом ", - сказал он.

Однако Рахманин не видит сейчас оснований говорить о возможности такого развития событий второй раз.

"Если мы исходим из реалий, я думаю, что вряд ли. Я не вижу сейчас, что должно произойти, чтобы он переизбрался. Что может заставить избирателя, в хорошем смысле этого слова, проголосовать за него во второй раз - я не знаю ", - добавил лидер фракции.

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