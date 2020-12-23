Не видел в Раде 226 сумасшедших, - Рахманин о вероятности досрочных выборов

23 декабря, 2020, 07:21

Об этом Рахманин заявил в интервью " Украинской правде ".

"Для того, чтобы досрочные парламентские выборы состоялись, необходимо, чтобы ситуация соответствовала одному из тех предписаний Конституции. Есть только три основания для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады (в течение 30 дней не проходят заседания, не сформированы большинство или правительство - ред.)", - сказал он.

По его словам, такое развитие событий в украинском парламенте маловероятно.

"Чтобы что-либо из этого произошло, нужно, чтобы количество сумасшедших в Верховной Раде превышало 226 Я могу так или иначе относиться к своим коллегам, мы с ними не всегда сходимся во взглядах, но я там не видел откровенных сумасшедших, и точно не видел 226 безумных ", - добавил лидер фракции.