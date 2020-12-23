Нардеп Холодов прокомментировал заявление Микитася о передаче $2 млн на финансирование "Слуги народа"

23 декабря, 2020, 19:03

Нардеп-"слуга" Андрей Холодов опроверг заявление бывшего главы компании "Укрбуд" Микитася о передаче денег на финансирование партии "Слуга народа" перед внеочередными выборами в ВР

Об этом заместитель председателя комитета Рады по вопросам финансов, нардеп-"слуга" Холодов написал в Telegram.

"Никаких $2 млн мне Максим не передавал. Также никто "от Микитася" не передавал мне деньги. Серьезные суммы оформляются документально - по крайней мере у меня всегда так было. Никаких документов, подтверждающих слова Микитася, нет и быть не может", - заявил нардеп .

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В то же время Холодов заверил, что лично с Микитасем встречался дважды или трижды - весной или в начале лета 2019 года, до выборов в Верховную Раду.

"Я тогда еще не был народным депутатом и хотел купить у него участок в Киеве под строительство торгово-развлекательного центра. В результате Максим мне его не продал", - добавил нардеп-"слуга".

По его словам, Микитась пытается спастись от тюрьмы любыми способами, поэтому "будет врать против всех, на кого ему укажут".

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