Нападение на мэра Броваров: адвокат рассказал подробности дела

Об этом на пресс-конференции сообщил член "Команды Игоря Сапожко -" Единство "Петр Бабич, передает" Укринформ ".

"Игорь Васильевич чувствует себя относительно хорошо, и опасность его жизни не угрожает", - сказал Бабич.

Нападение на мэра Броваров и его семью в их доме было совершено 21 декабря около 21:00.

"По количеству нападающих: из тех, которые видели члены семьи, их было пятеро. Мы понимаем, что, возможно, их было больше, был еще, очевидно, какой-то координатор, был тот, кто обеспечивал обзор периметру. Сам нападение произошло внезапно. на выходе из помещения во дворе сначала напали на его жену, за ней был Игорь Васильевич, сразу бросился защищать свою жену, вступил в поединок с одним из нападавших. Но нападавших было пятеро, напали на Игоря Васильевича, нанесли серьезные телесные повреждения ему, связали его и членов его семьи, требовали деньги, ценности ", - сказал адвокат Сапожко Ростислав Голосий.

Голосий сообщил, что у нападавших было огнестрельное оружие.

Открыто уголовное производство по факту "разбойного нападения".

Напомним, в селе Гнедин неизвестные избили и связали мэра Броваров вместе с семьей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb